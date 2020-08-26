Beşiktaş Avrupa Ligi'nde seri başı! İşte muhtemel rakipleri

26 Ağustos 2020 Çarşamba 00:57 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 00:57

Siyah beyazlı temsilcimizin, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarına kalabilme mücadelesi 3. Eleme Turu'ndan başlayacak. Beşiktaş eğer tur atlarsa 1 tur daha oynayarak gruplara kalma şansı yakalayacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Alanyaspor ise tıpkı Beşiktaş gibi 3. Eleme Turu'nda Avrupa kupalarına giriş yapacak. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise play-off turundan UEFA Avrupa Ligi'ne giriş yapacak ve kurada çıkacak rakibini elerse gruplara kalma başarısı gösterecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde eleme turunda oynanacak maçlar tek maç üzerinden oynanacak, yani rövanşları olmayacak. Ayrıca karşılaşmalara yüksek olasılıkla seyirci alınmayacak.

BEŞİKTAŞ KURADA SERİBAŞI

Beşiktaş'ın seribaşı olduğu UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turundaki muhtemel rakipleri ise şöyle

Rijeka / Hırvatistan

Charleroi / Belçika

Desna / Ukrayna

SonderjyskE / Danimarka

Anorthosis / Kıbrıs R.K.

St. Gallen / İsviçre

Vojvodina / Sırbistan