Beşiktaş'ın bağış kampanyası Mart'ta

17 Şubat 2020 Pazartesi13:03 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 13:03

Beşiktaş'ta ikinci başkan Adnan Dalgakıran ve Dernekler Sorumlusu Hakan Daltaban, sabah saatlerinde Üsküdar'da Çağdaş Beşiktaşlılar Derneği'nin üyeleri ile bir araya geldi.

Siyah-Beyazlı renklere gönül verenlerin zor günlerde bir araya gelmeleri gerektiğini belirten Dalgakıran, Mart ayı başında hayata geçirmeyi geçmeyi planlıyoruz ve başaracağız. Kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetici arkadaşlarımız var gücümüzle çalışıyoruz. Kimse merak etmesin kulübümüzün haklarını en küçük noktasına kadar savunmaya devam edeceğiz" dedi.