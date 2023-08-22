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Spor

Beşiktaş'ın başkan adayı Hasan Arat'tan seçim çağrısı

Sonraki seçimde Beşiktaş'ın başkan adayı olacağını açıklayan Hasan Arat, yönetime olağanüstü seçimli kongre davetinde bulundu.

22 Ağustos 2023 Salı 22:48 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın başkan adayı Hasan Arat'tan seçim çağrısı
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Beşiktaş'ta bir sonraki seçimde başkan adayı olacağını açıklayan Hasan Arat'tan yeni bir hamle geldi.

Arat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla mevcut yönetimi olağanüstü seçimli kongre davetinde bulundu.

HASAN ARAT'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE;

"Değerli Beşiktaşlılar, Beşiktaşımızda süregelen gelişmeler onarılamaz bir güvensizlik yaratmıştır. Camiamız uzun süredir huzursuz ve endişelidir. Beşiktaşımızın, mevcut yönetimle kaybedecek bir günü daha yoktur. Beşiktaş Yönetim Kurulu'nu, Olağanüstü Seçimli Kongre kararı almaya davet ediyorum. Camiamız müsterih olsun; Beşiktaşımızın tüm sorunlarını çözmeye hazırız."

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