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Spor

Beşiktaş'ın başkanlık seçiminde 4 bin 529 üye oy kullandı

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme tamamlandı ve oy sayma işlemine geçildi.

DHA29 Mayıs 2022 Pazar 17:30 - Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu, Akatlar Spor Kompleksi'nde devam ediyor. Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra Fuat Çimen'in yer aldığı seçim iki adaylı gerçekleştirildi.

Saat 11.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00 itibariyle sona erdi. Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, 4 numaralı sandıkta; başkan adayı Fuat Çimen ise 5 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Öte yandan 15 bin 512 kişinin oy kullanma hakkının olduğu olağan seçimli genel kurula, toplamda 4 bin 529 kişi katılım gösterdi.

Oy vermelerin tamamlanmasının ardından oy sayma işlemine geçildi.

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