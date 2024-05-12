Beşiktaş'ın beklentisi 40 milyon euro

Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Büyük bir değişime hazırlanan Siyah-Beyazlılar'da eldeki oyuncuların durumu da merak ediliyor.

KADRO DEĞİŞİYOR

Beşiktaş, yeni sezonda şampiyonluk adına çok daha iddialı bir kadro kurmak isterken neredeyse kale hariç her bölgede büyük bir değişim yaşanması bekleniyor. Bu doğrultuda birçok yıldız isim için girişimlerde bulunan Beşiktaş Yönetimi'ni eldeki oyuncularla ilgili de zorlu kararlar bekliyor.

Kosovalı yıldız Milot Rashica ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon gol katkısında Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar ile birlikte çift haneyi gören 4 Beşiktaşlı'dan biri olan; 5 gol ve 6 asist üreten Milot Rashica'yı Serie A'dan iki, Championship'ten bir takım takibe aldı.

BEKLENTİ 10 MİLYON

Beşiktaş Yönetimi, Milot Rashica'nın bonservis bedelini belirlemiş durumda. Sezon başında Norwich'ten 5 milyon Euro'ya transfer edilen Kosovalı kanat için yönetim, 10 milyon Euro talep ediyor.

SEMİH'E ALMANYA'DAN KANCA

Alman basını, Kara Kartal'ın genç golcüsü için Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un devreye girdiğini yazdı. Kulübün, 18 yaşındaki yeteneğin menajeri ile temasa geçerek bilgi aldığı öne sürüldü.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 30 MİLYON EURO!

Siyah-Beyazlı kulüp, Semih Kılıçsoy için teklifleri Euro 24 sonrasında değerlendirecek. Beşiktaş'ın bonservis beklentisinin 30 milyon Euro olduğu bildirildi.