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Spor

Beşiktaş'ın BKT Avrupa Kupası ilk hafta maçında rakibi Buducnost VOLI

BKT Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş yarın sahasında Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi sahasında ağırlayacak.

AA24 Eylül 2024 Salı 11:12 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın BKT Avrupa Kupası ilk hafta maçında rakibi Buducnost VOLI
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Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında yarın Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını konuk edecek.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Geçen sezon turnuvada yarı final oynama başarısı gösteren siyah-beyazlılar, grubunu 9 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 6. sırada bitirerek play-off'lara yükselmişti.

Play-off'larda İspanya'dan Dreamland Gran Canaria ve İsrail'den Hapoel Shlomo Tel Aviv'i geçen siyah-beyazlı takım, yarı finalde Fransa ekibi JL Bourg'a elenerek finalin bir adım uzağında kalmıştı.

  • BKT Avrupa Kupası
  • Beşiktaş basketbol
  • Buducnost VOLI

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