Beşiktaş'ın borç tablosu Tevfik Yamantürk'ü korkuttu!

AA 4 Eylül 2021 Cumartesi 12:15 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 12:15

Beşiktaş Kulübünün 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen toplantıda konuşan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kulübün borcunun avro bazında yüzde 12 arttığını söyledi.

Kulübün finansal durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yamantürk, "Borcumuz avro olarak yüzde 12 arttı. Finansal borçların tüm borçlara oranı yüzde 66 oldu. Bu beni biraz korkuttu. Toplam borcumuz da 423 milyon avroya geldi. Bu borcun halen ödenebileceğini düşünüyorum. Son 3 ayda borcumuz döviz cinsinden 381'den 423 milyon avroya çıktı. 40 milyonluk bir artış var. Borcumuzun yüzde 30'u 122 milyon avrosu kısa vadeli borç." ifadelerini kullandı.

Başkan ve yönetimlerin kendi dönemlerinden maddi olarak sorumlu olmaları gerektiğini vurgulayan Yamantürk, "Tüzük çalışmaları devam ediyor. Başkan ve yönetimi dönemlerinden maddi olarak sorumlu olmalılar. Kulübü 100'le borç alıp 101'le bırakıyorsan o 1'i isterim. Kulübün dibine saatli bomba bırakıp gitmek yok. Bunu devlet de getiriyor şimdi. Tüzük çalışmalarının başından beri bunu konuşuyoruz. Hırsıza kilit dayanmaz. Adamın kaybedecek bir şeyi yoksa, kulübün dibine saatli bomba bıraksa, sonra da 'geleceğimi garanti altına aldım, 3-5 yıl yatar çıkarım' derse ne yapacağız. Yapacak bir şey yok. Toplum olarak ahlaken değişmemiz lazım." diye konuştu.

Türkiye'de futbolun yanlış yönetildiğini savunan Yamantürk, "Türkiye ile karşılaştırılamayacak Güney Kıbrıs Rum Kesimi sıralamada bizim üstümüze çıkmış. Ne nüfusunu ne ekonomisini Türkiye ile mukayese edebilirsiniz. Ligin ilk 3 haftası 3 antrenör değişti. Türkiye'de parası olan adam her şeyi bildiğini zannediyor. Yok öyle bir şey. Antrenörü çağırıp hangi taktikle oynaması gerektiğini söyleyen başkanlar var." şeklinde konuştu.

Geçen sezon kazanılan şampiyonluktan dolayı başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine teşekkür eden Yamantürk, "Statsız şampiyon olmuştuk, şimdi de seyircisiz şampiyon olduk. Son haftada bir gözümüzle televizyondan kendi maçımızı bir gözümüzle de Malatyaspor'un ahlaklı namuslu kalecisini izliyorduk. Çok güzel bir performans gösterdi o gün. İnanılmaz toplar çıkardı. Şampiyon olduk. Santrafor haricinde şampiyon takımı tuttular. Çok ciddi transferler yaptılar. Umarım bu yıl da başarılı oluruz ve altına girdiğimiz finansal yüklerin altından kalkarız." değerlendirmesinde bulundu.