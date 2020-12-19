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Spor

Beşiktaş'ın borcu belli oldu

Beşiktaş'ın online olarak gerçekleşen Divan Kurulu Toplantısı'nda Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali tabloları açıkladı. Açıklanan rakama göre siyah-beyazlı kulübün toplam 3 milyar 376 milyon 82 bin TL.

DHA19 Aralık 2020 Cumartesi 13:56 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 13:56
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Beşiktaş Kulübü 2020 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu Toplantısı yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle çevrimiçi ortamda yapıldı.

Vodafone Park'taki basın toplantı salonundan yapılan yayına yönetim kurulundan başkan Ahmet Nur Çebi ve ve genel sekreter Mesut Urgancılar ile divan kurulu ve denetleme kurulundan başkan ve birer üye katıldı.

Divan başkanlığının sunum konuşmasından sonra söz alan Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah beyazlı kulübün borcunu açıkladı. Tuncel'in yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın borcunun 3 milyar 376 milyon 82 bin Türk Lirası olduğu ifadesi yer aldı.

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