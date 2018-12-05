Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'a imza attırması an meselesi

Ara transfer döneminde kadrosunu bir forvet alarak güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz sesleri yeniden yükselmeye başladı.

Açıklama da en yetkili ağızdan, Başkan Orman'dan geldi. Beşiktaş Başkanı Orman, önceki akşam bağlandığı Derin Futbol programında Burak'la ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Her dakika Burak Yılmaz konuşuluyor. Çok sevdiğimiz, Beşiktaşlı bir arkadaşımız. Beşiktaş'tan ayrılırken de bir ihanetle ayrılmadı. Çocuğu takas olarak kullandılar. Bir G.Saray maçında düştü düşmedi diye taraftarla bir sürtüşmesi var. Burak için olur desem başka yöne çekilir, olmaz desem başka yöne. O yüzden başka bir şey demiyorum."

GÜNEŞ ÖNCEDEN ONAYLAMIŞTI

Başkan Orman'ın bu açıklaması üzerine dün siyah-beyazlı camiada hareketli saatler yaşanmaya başlandı. Üst üste kazanılan Ankaragücü, Sarpsborg ve Galatasaray maçlarına rağmen gol yollarında etkili bir forvete ihtiyaç olunduğu konusunda hemfikir olan taraftarlar, Burak Yılmaz için görüşlerini forumlarda paylaştılar.

Bazı taraftarlar 'Kesinlikle alınmalı' derken, bazıları ise 'Daha genç bir golcü bulalım' şeklinde görüş belirtti. Teknik direktör Şenol Güneş'in de daha önce alınmasına onay verdiği Burak Yılmaz için Ocak ayı gelmeden önce Trabzonsporlu yetkililer ile bir araya gelineceği ve para konusundaki sorunun halledilmesi durumunda transferin gerçekleşeceği ifade edildi.