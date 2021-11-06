6 Kasım 2021 Cumartesi 23:05 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 23:05

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçı yorumladı. Dilmen, Beşiktaşlı yıldız oyuncu Alex Teixeira'nın takımın dengesini bozduğunu ifade etti.

İşte Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri:

"UĞURCAN MUAZZAM BİR YETENEK"

"Trabzonspor'da kalecinin çok büyük etkisi var. Uğurcan'ı konuşmaktan artık biz yorulduk, iyi oynamaktan hiç vazgeçmiyor. Muazzam bir yetenek. Trabzon'da stoperde Hüseyin var, Abdülkadir gibi hocasının oyundan çıkınca ağlayan isim var, hocası onu ödüllendirdi. Golünü attı."



"BAKASETAS'IN SAKATLIĞI TRABZONSPOR'UN LEHİNE OLDU"

"Bir oyuncunun sakatlığı, Bakasetas gibi bir yıldızın sakatlanması; bu cümle yanlış anlaşılmasın, rabbim ona acil şifalar versin. Bu Trabzonspor'un lehine oldu. Siopis, Berat ve Hamsik bunlar daha toplu ve daha takım haline geldiler."



"TEIXEIRA BEŞİKTAŞ'IN DÜZENİNİ BOZDU"

"O güzelim Beşiktaş'ın bütün dengesini Teixeira bozdu. Beşiktaş'ın düzenini bozdu. Oyunun son bölümünde maçın iyi oyuncusu Pjanic'ti. O kadar yoruldu ki; geldiğinden bu yana en çok koştuğu maçlarından bir tanesidir. Teixeira çıkıncaya kadar dinlenerek oynadı. Beşiktaş eksik oynadı. En önemlisi de düzenini kaybetti. Pjanic çok iyi oynamasına rağmen, Josef'i de kaybetti."