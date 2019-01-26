Beşiktaş'ın Candreva için girişimlere başladığı öne sürüldü
İtalyan basını, Mirin ve Burak Yılmaz'ı renklerine bağlayan Beşiktaş'ın Inter'in kanat oyuncusu Candreva için harekete geçtiğini iddia etti.
Ryan Babel'i Fulham'a gönderen ve yerini doldurmayan Beşiktaş, transferin son günlerinde sürpriz bir imza daha atabilir.
Devre arasında stopere Mirin'i santrfora Burak Yılmaz'ı takviye eden siyah-beyazlılar, İtalyan basınının iddiasına göre; Inter'in yıldız kanat oyuncusu Candreva için harekete geçti. 31 yaşındaki kanat oyuncusunun yeteri kadar forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddia edildi.
Bu sezon lacivert-siyahlı formayı 13 kez terleten Candreva 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.
(Fotomaç)
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