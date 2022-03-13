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Spor

Beşiktaş'ın derbi kadrosu belli oldu: 6 eksik

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

AA13 Mart 2022 Pazar 20:37 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 20:38
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide yarın Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetimindeki antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ın takımla çalıştığı antrenmanın ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı ifade edildi. Futbolculara 5'e 2'nin ardından taktik program uygulanan idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın Galatasaray maçı kamp kadrosuna şu isimlerin dahil edildiği duyuruldu:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.

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