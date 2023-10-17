Burak Yılmaz, hafta sonu oynanacak derbi maçın taktiğini kafasında şekillendirirken, oyuncularına mental dokunuşlar yapmayı da ihmal etmiyor. Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk maçta İstanbulspor'a karşı galibiyet elde eden Yılmaz, "Camia olarak zor dönemlerden geçiyoruz.

Sezon başından bu yana inişli-çıkışlı grafiğimiz oldu. Ancak önümüzde büyük bir fırsat var. Galatasaray maçını kazanmak zorundayız. Camia olarak böyle bir galibiyete ihtiyacımız var" diye konuştu. Burak Yılmaz'ın savunma ve hücum oyuncularıyla da özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve onlardan bu maç özelinde istekleri olduğu belirtildi.

STOPERDE ZORUNLU ROTASYON



Genç çalıştırıcı, sakatlıklar nedeniyle henüz ilk 11'ini belirlemese de Sarı-Kırmızılı rakibine karşı dirençli bir kadro ile sahaya çıkmayı planlıyor. Sağlığına kavuşan Mert Günok'u kalede görevlendirmeyi planlayan Burak hocanın, Bailly'nin sakatlığı sonrası stoperde de zorunlu değişime gidecek. Genç hocanın, Daniel Amartey'i kullanması bekleniyor. Amartey ve Colley ikilisinin yanında beklerde Arthur Masuaku ile Onur Bulut'un görev alması bekleniyor.

ORTA ALANDA FARKLI 3'LÜ



Burak Yılmaz'ın Salih'in sakatlığı nedeniyle orta sahada Gedson, Amir ve Chamberlain'i oynatması planlanıyor. Yılmaz'ın hücumda ise Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Milot Rashica'ya şans vereceği düşünülüyor.

CHAMBERLAİN VİTES ARTIRDI



Kara Kartal'daki performansı beklentilerin altında kalan Alex Oxlade Chamberlain, Milli arada yoğun bir tempo yaptı. Takım çalışmalarına ek olarak bireysel de çalışan İngiliz orta saha, Galatasaray karşısında sergileyeceği başarılı performansla çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

İŞTE KARTAL'IN HÜCUM KOZU!

Tecrübeli futbolcunun idmanlardaki hırslı görüntüsü teknik ekibi de memnun ediyor. Chamberlain, derbide Gedson ve Amir'le beraber oluşan orta sahada görev yapacak.

SALİH, GAZİANTEP MAÇINA



Siyah-Beyazlılar'ın İstanbulspor karşılaşmasında yaşadığı adale sakatlığı sebebiyle tedavisi süren Salih Uçan'ın normal şartlarda Galatasaray derbisine yetişmesi bekleniyordu. Ancak tecrübeli orta saha, ağrılarının devam etmesi sebebiyle takımla çalışmalara katılamadı. Teknik ekip, önlerinde az zaman kalması sebebiyle Salih'i derbide riske etmeme kararı aldı. Başarılı oyuncu, Gaziantep maçıyla formasına dönecek.