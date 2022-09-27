Beşiktaş'ın derbideki en büyük kozu Dele Alli! Derbi canavarı...

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisini kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmeyi planlıyor.

Siyah-Beyazlılar, kritik maçta yıldız oyuncularına güveniyor.

Teknik direktör Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisinde Josef, Gedson, Dele Alli, Muleka, Weghorst gibi yıldızlardan çok şey bekliyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael, sakatlığı son eren Dele Alli'ye derbide özel sorumluluklar verecek.

Takvim'in haberine göre, İngiliz yıldızın sakatlığını tamamen atlattı.

Alli'nin, Pazar günü sahada olacağı öğrenildi.

İngiliz 10 numara, Tottenham kariyerinde derbilerde ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor.

Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında Everton'dan transfer ettiği Dele Alli, Tottenham'da forma giydiği dönemde Londra derbilerinde etkili bir performans sergiledi...

Siyah-Beyazlılar'ın yıldız 10 numarası, Tottenham formasıyla Londra derbilerinde Chelsea ve Arsenal'e karşı 12'şer kez görev aldı.

Dele Alli, Chelsea maçlarında 12 maçta 6 gol ve 2 asist üretti.

İngiliz yıldız, Arsenal'e karşı ise 12 karşılaşmada 2 gol ve 2 asiste imza attı.

Toplamda ise 24 maçta 8 gol ve 4 asist yaptı.

Derbileri seven Dele Alli'nin Fenerbahçe maçında da daha fazla sorumluluk alması ve ön plana çıkması bekleniyor.

Uyluk sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında görev yapamayan İngiliz yıldız Süper Lig'de görev aldığı 182 dakikada 1 gol attı.

Beşiktaş, Ankaragücü'nü deplasmanda 3-2 mağlup ederken Siyah-Beyazlılar'ın ikinci golü Dele Alli'den gelmişti