Beşiktaş'ın devre arası transferlerinden 5 yıldızlı performans

Devre arasında kadroya katılan Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Christian Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-Gyu Oh toplam 10 gol ve 4 asiste imza attı.

Bu süreçte en dikkat çekici performans Hyeon-Gyu Oh'dan geldi. Güney Koreli santrfor, 8 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Bir diğer dikkat çeken oyuncu ise Göztepe'den transfer edilen Junior Olaitan oldu. Genç futbolcu, süre aldığı maçlarda 2 kez fileleri havalandırdı.

Amir Murillo da, 2 kez gol sevinci yaşadı. Deneyimli sağ bek, çıktığı 8 maçta ayrıca 1 gol pası verdi.

Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou da stoper olmasına rağmen 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

Kiralık olarak kadroya katılan Kristjan Asllani ise gol sevinci yaşamadı ancak 1 asiste imza attı.