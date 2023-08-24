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Spor

Beşiktaş'ın Dimano Kiev karşısındaki kozu: Rashica

UEFA Konferans Ligi play-off maçında Dinamo Kiev'le karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş hücum gücünü arttırsın diye Milot Rashica'yı ilk 11'de sahaya sürecek.

Sabah24 Ağustos 2023 Perşembe 12:18 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Dimano Kiev karşısındaki kozu: Rashica
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Beşiktaş'ın, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynayacağı UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçının 23 kişilik kadrosuna yeni transferler Milot Rashica, Alex-Oxlade Chamberlain ve Bakhtiyor Zaynutdinov dahil edildi.

RASHİCA SAHAYA DİĞERLERİ YEDEĞE

Üç isim, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Kiev'e karşı oynayabilecek. Deneyimli çalıştırıcının, hücum gücünü arttırmak için sağ kanatta Rashica'yı sahaya sürmeyi planladığı, Chamberlain ve Zaynutdinov'u ise gidişata göre sahaya süreceği öğrenildi.

Rashica ve Chamberlain, Süper Lig'de 1-1 biten Pendikspor maçının 60. dakikasında takıma dahil olmuştu.

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