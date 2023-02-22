İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2023 Çarşamba / 2 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8764
  • EURO
    20,0876
  • ALTIN
    1118.48
  • BIST100
    5085.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın Divan Kurulu Toplantısı deprem nedeniyle ertelendi
Spor

Beşiktaş'ın Divan Kurulu Toplantısı deprem nedeniyle ertelendi

Beşiktaş Kulübü, 25 Şubat Cumartesi günü yapılması planlanan divan kurulu toplantısının Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

AA22 Şubat 2023 Çarşamba 15:13 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Divan Kurulu Toplantısı deprem nedeniyle ertelendi
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle on binlerce insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığı ifade edilerek, "Ülkemizin yaşadığı bu büyük felaket nedeniyle milletimize bir kez daha başsağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Milletçe deprem felaketi bölgesine yardım için çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. Bu ortamda 25 Şubat tarihinde divan kurulumuzun toplanmasının doğru olmayacağı görüşü ile toplantımızın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, yeni toplantı tarihinin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

  • Beşiktaş
  • Beşiktaş Divan Kurulu
  • Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.