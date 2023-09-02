Beşiktaş'ın en büyük kozu: Şenol Güneş

Beşiktaş şampiyonluk yolundaki rakiplerine göre takviyelerde gecikmiş ve şov transferler yapmamıştı. Kamuoyunda siyah beyazlıların sezon öncesinden Avrupa maçlarıyla başlayan yoğun trafikte yıpranacağı görüşü ağır basıyordu.

İmkânlar ne kadar kısıtlı, camiadaki hava ne kadar negatif olsa da bütün bunları pozitife çevirecek bir teknik adamı var Beşiktaş'ın... Şenol Güneş, kulüp tarihinde görülmemiş bir şekilde rakiplerine göre gölgede kalmış şekilde başlanan sezonunda sıkıntıları soğukkanlılıkla aştı. Tecrübeli teknik adamın ilk hedefi, UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalmaktı.

HERKESE UMUT VERDİ

Transferler gecikti, gelenler hazır değildi, eldeki oyuncular yetersiz gibiydi. Sakatlıklar da vardı. Sol bek Onur Bulut'u sağ kanatta bile oynattı. Burun kıvrılan Muleka'dan maksimum verim aldı. Necip'te ısrar etti, tecrübeli oyuncu bu süreçte stoperde hatasızdı. Yeni oyuncular hazır değildi.

Camia yenilere hasret olsa da forma vermekte acele etmedi. Gelecek için umutlu açıklamalarıyla oluşan stresli havayı yumuşattı. Herhangi bir teknik adamın sadece birinde bile görevi bırakabileceği şartların hepsinin üstesinden geldi. Camianın lige ve Avrupa'ya umut dolu bakmasını sağladı.

SIRA SÜPER LİG'DE

Dinamo Kiev maçında 'Fenomen Ronaldo'yu hatırlatan bir golle zaferi getiren Aboubakar'ı hırs bastı. Avrupa'da çıktığı altı maçta beş gol atmasına rağmen ligde ilk iki maçı boş geçen Kamerunlu yıldız, gözünü pazar günü oynanacak Sivasspor maçına dikti. Başarılı oyuncu, takım arkadaşlarına bu maçta gol atacağının sözünü verdi.