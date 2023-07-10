Beşiktaş'ın eski futbolcularından Şükrü Gülesin, kabri başında anıldı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şükrü Gülesin için Emirgan Mezarlığı'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Törene Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı, Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş, Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök ile Gülesin'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Şükrü Gülesin, Beşiktaş forması giydiği 10 yılda 3 Milli Küme, 6 İstanbul Ligi, ikişer İstanbul Kupası ve Başbakanlık Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.