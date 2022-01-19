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Spor

Beşiktaş'ın eski futbolcusu amatör kümeye transfer oldu

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen sağ bek Rıdvan Şimşek, Bölgesel Amatör Lig temsilcisi İzmirspor ile anlaşmaya vardı.

IHA19 Ocak 2022 Çarşamba 12:07 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 12:07
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Bölgesel Amatör Lig takımlarından İzmirspor, 31 yaşındaki sağ bek Rıdvan Şimşek'i kadrosuna kattı.

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren İzmirspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde sezonun ikinci yarısına hazırlanan İzmirspor, 31 yaşındaki sağ bek Rıdvan Şimşek'i renklerine bağladı.

Kariyerinde Karşıyaka, Sivasspor, Gaziantep FK, Antalyaspor, Elazığspor, Altay, İstanbulspor, Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü ve Karabükspor formalarını giyen Rıdvan Şimşek, Süper Lig ve 1. Lig'den başka bir ligde mücadele etmemişti. Deneyimli defans oyuncusu, kariyeri boyunca çıktığı 205 resmi maçta 4 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

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