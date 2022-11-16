Beşiktaş'ın eski futbolcusu Carew hapse mahkum edildi

Norveç gazetesi VG'nin haberine göre, 43 yaşındaki eski futbolcu John Carew'in, yurt dışında yaşadığı gerekçesiyle gelirini Norveç'e bildirmediği ve bu nedenle 14 ay hapis, 52 bin dolar da para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Oslo Bölge Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Carew'in yurt dışında yaşadığını beyan etmesine rağmen, 2014-2019 yılları arası olmak üzere her yıl 183 günden fazla Norveç'te kaldığının tespit edildiği ve bu yüzden eski oyuncuya ağır vergi cezası verildiği kaydedildi.

John Carew'in avukatı Reiss Andersen'de Carew'in suçlamaları kabul ettiği ve kanunları bilmediğinden dolayı böyle bir hata işlediğini ve durumu düzeltmek istediğini söyledi.

Carew, 2004-2005 sezonunda Beşiktaş forması giymişti.

