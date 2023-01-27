İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2023 Cuma / 6 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8155
  • EURO
    20,4865
  • ALTIN
    1164.93
  • BIST100
    5145.39
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın evinde Alanyaspor ile oynayacağı maçın VAR hakemi belli oldu!
Spor

Beşiktaş'ın evinde Alanyaspor ile oynayacağı maçın VAR hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Alanyaspor maçının VAR hakemi belli oldu.

IHA27 Ocak 2023 Cuma 12:33 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın evinde Alanyaspor ile oynayacağı maçın VAR hakemi belli oldu!
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş'ın evinde Alanyaspor ile oynayacağı maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, bu akşam saat 20.00'de Alanyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını, Ali Saygın Ögel ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Şanşalan olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya, AVAR'da Serkan Tokat ve Bahtiyar Birinci eşlik edecek.

Beşiktaş, 35 puan ile Spor Toto Süper Lig'de 4. sırada bulunuyor. Alanyaspor ise 25 puan ile 9. sırada bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.