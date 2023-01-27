Beşiktaş'ın evinde Alanyaspor ile oynayacağı maçın VAR hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş'ın evinde Alanyaspor ile oynayacağı maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, bu akşam saat 20.00'de Alanyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını, Ali Saygın Ögel ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Şanşalan olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya, AVAR'da Serkan Tokat ve Bahtiyar Birinci eşlik edecek.

Beşiktaş, 35 puan ile Spor Toto Süper Lig'de 4. sırada bulunuyor. Alanyaspor ise 25 puan ile 9. sırada bulunuyor.