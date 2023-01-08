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Spor

Beşiktaş'ın evinde bileği bükülmüyor

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, evinde yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.

AA8 Ocak 2023 Pazar 00:35 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın evinde bileği bükülmüyor
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, puanını 29'a yükseltirken iç sahadaki yenilmezlik serisini ise 5 maça çıkardı.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında aldığı galibiytele iç sahada yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Medipol Başakşehir'e Vodafone Park'ta 1-0 mağlup olduktan sonra oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, 2 müsabakada ise rakipleriyle berabere kaldı.

Başakşehir maçı sonrasında Fenerbahçe ile 0-0, Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, HangiKredi Ümraniyespor ve Adana Demirspor'un ardından Kasımpaşa'ya da mağlup etti.

Beşiktaş, Dolmabahçe'deki son 5 maçında 11 puan topladı.

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