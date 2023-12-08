Beşiktaş, Fenerbahçe maçı için kamp kadrosunu açıkladı

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, yarın derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Yarınki karşılaşma öncesinde siyah-beyazlıların kamp kadrosu netlik kazandı.
Sakatlığı bulunan Omar Colley kadroya dahil edildi.
Beşiktaş'ın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlıların kamp kadrosu şöyle:
Mert Günok
Ersin Destanoğlu
Utku Yuvakuran
Onur Bulut
Omar Colley
Ante Rebic
Salih Uçan
Cenk Tosun
Vincent Aboubakar
Daniel Amartey
Alex Chamberlain
Rachid Ghezzal
Amir Hadziahmetovic
Necip Uysal
Demir Ege Tıknaz
Bakhtiyor Zaynutdinov
Eric Bailly
Jackson Muleka
Jean Onana
Tayfur Bingöl
Umut Meraş
Gedson Fernandes
Semih Kılıçsoy