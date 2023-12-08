Beşiktaş, Fenerbahçe maçı için kamp kadrosunu açıkladı

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, yarın derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Yarınki karşılaşma öncesinde siyah-beyazlıların kamp kadrosu netlik kazandı.

Sakatlığı bulunan Omar Colley kadroya dahil edildi.

Beşiktaş'ın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlıların kamp kadrosu şöyle:

Mert Günok

Ersin Destanoğlu

Utku Yuvakuran

Onur Bulut

Omar Colley

Ante Rebic

Salih Uçan

Cenk Tosun

Vincent Aboubakar

Daniel Amartey

Alex Chamberlain

Rachid Ghezzal

Amir Hadziahmetovic

Necip Uysal

Demir Ege Tıknaz

Bakhtiyor Zaynutdinov

Eric Bailly

Jackson Muleka

Jean Onana

Tayfur Bingöl

Umut Meraş

Gedson Fernandes

Semih Kılıçsoy