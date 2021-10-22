Beşiktaş'ın Galatasaray 11'i şekilleniyor! Sakat sayısı 2'ye düştü...

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, derbiye 2 eksik ile çıkacak.
Sakatlığını atlatan Mehmet Topal, takımla antrenmanlara başladı. 35 yaşındaki oyuncu, maç kadrosunda yer alabilecek.
Tedavileri süren Atiba ve N'Koudou ise derbide görev yapamayacak.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ NE?
İlk 11'ni şekillendirmeye başlayan teknik direktör Sergen Yalçın, kalede Ersin, savunmada Rosier-Welinton-Vida-Rıdvan, orta sahada Souza, Necip, Teixeira, hucüm hattında ise Ghezzal, Larin ve Batshuayi'i sahaya sürmeye hazırlanıyor.
Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.