İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2021 Cuma / 16 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6143
  • EURO
    11,1999
  • ALTIN
    559.816
  • BIST100
    1479.91
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın Galatasaray 11'i şekilleniyor! Sakat sayısı 2'ye düştü...
Spor

Beşiktaş'ın Galatasaray 11'i şekilleniyor! Sakat sayısı 2'ye düştü...

Beşiktaş'ta sakat oyuncu sayısı 2'ye indi. Siyah beyazlılarda tedavisi tamamlanan Mehmet Topal antrenmanlara başladı. Tedavileri süren Atiba ve N'Koudou ise derbide görev yapamayacak.

22 Ekim 2021 Cuma 15:27 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 15:27
ABONE OL

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, derbiye 2 eksik ile çıkacak.

Sakatlığını atlatan Mehmet Topal, takımla antrenmanlara başladı. 35 yaşındaki oyuncu, maç kadrosunda yer alabilecek.

Tedavileri süren Atiba ve N'Koudou ise derbide görev yapamayacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ NE?

İlk 11'ni şekillendirmeye başlayan teknik direktör Sergen Yalçın, kalede Ersin, savunmada Rosier-Welinton-Vida-Rıdvan, orta sahada Souza, Necip, Teixeira, hucüm hattında ise Ghezzal, Larin ve Batshuayi'i sahaya sürmeye hazırlanıyor.

Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.