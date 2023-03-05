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Spor

Beşiktaş'ın galibiyet hasreti sona erdi

Süper Lig'in 24. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Beşiktaş, ligde 3 maç sonra galibiyet aldı.

IHA5 Mart 2023 Pazar 21:16 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın galibiyet hasreti sona erdi
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Beşiktaş, Süper Lig'de MKE Ankaragücü karşısında aldığı galibiyet ile 3 maç sonra galip geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü'nü konuk etti. Müsabaka siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisinden sonra Fatih Karagümrük ve Antalyaspor maçlarında sahadan beraberlik ile ayrılırken, Sivasspor ile deplasmanda karşılaştığı müsabakada ise yenildi.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek ligde 3 maçın ardından galibiyetle tanışmış oldu.

İÇ SAHADA YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Beşiktaş, MKE Ankaragücü galibiyetiyle iç sahadaki yenilmezlik serisine devam etti.

Bu sezon Dolmabahçe'de oynadığı maçlarda yenilmezlik serisini 8 maça yükselten siyah-beyazlı ekip, tek yenilgisini Medipol Başakşehir karşısında aldı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından iç sahada oynadığı 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, bu süreçte 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken, bu sezon ise evinde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

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