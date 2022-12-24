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Spor

Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

IHA24 Aralık 2022 Cumartesi 16:06 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın saat 16.00'da Gaziantep FK'ya konuk olacak. Siyah-beyazlıların kamp kadrosunda ise şu futbolcular yer aldı:

"Mert Günok, Ersan Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Necip Uysal, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Berkay Vardar, Atiba Hutchinson, Josef De souza, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Dele Ali, Kevin Nkoudou, Nathan Redmond, Cenk Tosun, Jackson Muleka ve Wout Weghorts"

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