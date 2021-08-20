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Spor

Beşiktaş'ın Gaziantep kadrosu belli oldu! Teixeira ve Batshuayi...

Beşiktaş'ta yeni transferler Alex Teixeira, Michy Batshuayi ve Mert Günok, Gaziantep FK maçının kamp kadrosuna dahil edildi.

AA20 Ağustos 2021 Cuma 14:02 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 14:02
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Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Gaziantep'e konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferleri Alex Teixeira, Michy Batshuayi ve Mert Günok da kamp kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın ve Alex Teixeira.

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