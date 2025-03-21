Beşiktaş'ın genç golcüleri suskun

Beşiktaş'ta gözler Galatasaray maçına çevrildi. Son 2 maçta Gaziantep Futbol Kulübü ve TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup olan siyah beyazlılar, derbi galibiyetiyle moral bulmak istiyor.

Beşiktaş, formsuz bir dönem geçiren Ciro Immobile'nin yanında genç golcülerinden de beklediği katkıyı alamadı.

Geçen sezon 35 maçta 12 gol, 4 asistle oynayan Semih Kılıçsoy, bu sezon 38 karşılaşmada 4 kez fileleri sarsarken 3 gol pası verdi.

Mustafa Erhan Hekimoğlu ise bu sezon 21 maçın sadece 2'sinde 11'de başladı. Tek golünü sezon başında Süper Kupa'da Galatasaray'a atan 17 yaşındaki futbolcu, diğer maçlarda skor üretemedi.

Bu arada Uduokhai'nin yokluğunda savunma tandemi Emirhan Topçu - Paulista ikilisinden oluşacak.