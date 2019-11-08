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Beşiktaş'ın genç oyuncusu Kartal Kayra'nın 7 yıllık hayali gerçek oldu

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Kartal Kayra, siyah beyazlılarda ilk 11 şansı buldu.

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Beşiktaş'ın genç ismi Kartal Kayra Yılmaz, ilk kez 11'de forma giydi. 7 yıl önce Beşiktaş Akademisi'ndeyken sosyal medya üzerinden Oğuzhan Özyakup'a "Bekle, bir yere gitme, birlikte oynayacağız" mesajını gönderen 19 yaşındaki futbolcu, Braga maçında bu hayalini gerçekleştirdi.
 
TYLER BOYD'DAN BURUK SİFTAH
 
Tyler Boyd, Beşiktaş'ta ilk golünü Braga deplasmanında attı. Geçmişte Portekiz'de Tondela ve Vitoria Guiamares'te forma giyen 24 yaşındaki ABD'li futbolcu ilk sevincini burada yaşamış oldu. Ancak alınan yenilgi nedeniyle sevinci yarım kaldı.
 
AVCI DOKTOR KARARIYLA İSTANBUL'DA KALDI
 
Pazartesi günü yüksek ateş ve aşırı halsizlik sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde tetkikleri yapılan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımla Braga'ya gidememişti. Şikayetinde gerileme olmaması nedeniyle dün de kontrolden geçen Avcı'ya viral enfeksiyon üzerinde gelişen süper enfeksiyona bağlı atipik pnömoni tanısı konuldu. Abdullah Avcı, doktorların seyahat izni vermemesi nedeniyle İstanbul'da kaldı. Portekiz'de takımın başında yardımcı antrenör Recep Uçar yer aldı. Uçar da dahil bütün antrenörlerin gribal enfeksiyon geçirdiği öğrenildi.
 
(Sabah)

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