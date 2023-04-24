Beşiktaş'ın golcüleri Galatasaray maçına hazır

SON HAFTALARDA ABOUBAKAR ŞOV VAR



Siyah-Beyazlılar'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, Kara Kartal'daki üçüncü sezonuna tutuk başlasa da son haftalarda adete şov yapmıştı. Önceki gün Ümraniyespor'la oynanan karşılaşmada şık bir gole imza atan Kamerunlu futbolcu, son 7 mücadele sonunda 7 sayıya ulaştı.



CENK DE YÜKSELİŞTE



Aboubakar'la birlikte takımın hücum hattında olan bir diğer isim de Cenk Tosun... Şenol Güneş'in göreve gelmesinden sonra adeta yeniden doğan Cenk, Ümraniyespor maçında skora katkı vererek görevini yaptı. Milli forvet, Redmond'un attığı gol öncesi klas bir asiste imza attı. Bu sezon 3. asistini yapan Cenk Tosun 12 de gol attı. Tecrübeli futbolcu, böylece bu sezon 15 gole katkı verdi. Cenk, derbide de hücum hattında etkili olmaya çalışacak.



DENGELERİ BEŞİKTAŞ BOZABİLİR

Şampiyonluk yarışında işleri değiştirebilmek için Cimbom'u yenmeleri gereken Kara Kartal'da Aboubakar, dev mücadelede takımına zaferi getirerek tüm dengeleri bozmak istiyor. Hafta boyunca takımın izinli olduğu anlarda da çalışmalarına devam edecek olan Aboubakar, şovuna kaldığı yerden devam etmeyi hedefliyor.



