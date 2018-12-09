Beşiktaş'ın golcüleri suskun

BEŞİKTAŞ’IN Love, Larin, Mustafa ve Güven gibi 4 forvet oyuncusu bulunmasına rağmen son dönemde gol sıkıntısı takımın en büyük problemi olarak öne çıktı. Kartal 25 gol ile ligin en fazla rakip fileleri havalandıran takımlarından birisi olmasına rağmen 4 golcüsü sadece 8 gol atabildi. Mustafa ve Love üçer, Güven iki kez gol sevinci yaşarken, Larin ise henüz ligde siftah yapamadı. Siyah-Beyazlı takımın teknik patronu Şenol Güneş takımın bu sorununu çözmek için çareler ararken, dever arasında forvet takviyesinin şart olduğunu yönetime bildirdi. Siyah-Beyazlı takımın şu an kadrosunda yer alan futbolcular arasında en golcü isim bir kanat oyuncusu olan 4 gollü Babel.