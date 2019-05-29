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Beşiktaş'ın göndermek istediği Enzo Roco, Colo Colo'nun teklifini reddetti

Beşiktaş’ın gözden çıkardığı Enzo Roco, Colo Colo’nun kendisine yaptığı teklifi reddetti.

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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne giremeyen Enzo Roco, gelecek sezon takımda düşünülmüyor. Yönetim, 26 yaşındaki defans oyuncusuyla yolları ayırmak istiyor.

Geride kalan sezonun devre arasında takımdan ayrılması beklenen ancak son anda transferi iptal olan Enzo Roco'dan siyah-beyazlılara yine kötü haber geldi. Şilili oyuncu, ülkesinin en popüler takımı olan Colo Colo'nun yaptığı teklifi geri çevirdi.

Siyah-beyazlı ekipten yılda yaklaşık 1.5 milyon Euro kazandığını söyleyen Enzo Roco'nun, Colo Colo'nun kendisini ikna edebilecek herhangi bir rakamı vermeyeceğini menajeri aracılığıyla ilettiği ve bu şartlarda ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.

(Fotomaç)

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