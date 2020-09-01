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Spor

Beşiktaş'ın göndermek istediği Roco'ya transfer çağrısı

Beşiktaş'ın yollarını ayırmaya hazırlandığı Enzo Roco için eski takım arkadaşı Pablo Corral'dan transfer açıklaması geldi.

01 Eylül 2020 Salı 10:16 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 10:16
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Şili'de Curico forması giyen Pablo Corral, Beşiktaş'ın sözleşmesini feshetmek için görüşmeler yaptığı eski takım arkadaşı Enzo Roco ile ilgili konuştu.

Şilili oyuncuyu birlikte oynadıkları CD Universidad Catolica'ya çağıran 28 yaşındaki oyuncu, "Eski takım arkadaşım Enzo Roco'yu, Şili'ye gelip, CD Universidad Catolica'ya transfer olması için çağırdım. Gelsin, burada kapışalım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, 1 yıl daha kontratı olan Enzo Roco'nun sözleşmesini 700 bin euro karşılığında feshetmeye hazırlanıyor.

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