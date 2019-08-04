Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Jeremain Lens'e teklif yok
Beşiktaş’ın satmaya çalıştığı Lens için kulübe teklif gelmedi.
Beşiktaş’ın satmaya çalıştığı Lens için kulübe teklif gelmedi.
Tecrübeli futbolcu konusunda yapılabilecek bütün tekliflerde her türlü kolaylık gösterilecek. Lens, Fenerbahçe dönemindeki performansını Beşiktaş’a yansıtamadı.
(Akşam)
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