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Spor

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı N'Sakala'nın yeni takımı belli

Beşiktaş'ta 'istenmeyen adam' haline gelen Fabrice N'Sakala ara transfer döneminde Trabzonspor'a transfer olacağı iddia edildi.

Akşam20 Kasım 2021 Cumartesi 17:06 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 17:07
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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Fabrice N'Sakala'nın yeni durağı belli oldu. Beşiktaş'la mukavelesi sezon sonunda tamamlanacak olan 31 yaşındaki N'Sakala, devre arasında Trabzonspor'un yolunu tutacak. Bu transferin bedelsiz olarak tamamlanması bekleniyor.

Akşam'ın haberine göre; Fabrice N'Sakala, sosyal medya paylaşımları ve "beğeni"leri sebebiyle Kartal'da istenmeyen adam haline gelmişti. Beşiktaş, N'Sakala'yı Trabzonspor'a yollayarak maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor. Bordo-Mavili ekip ise sol bekteki eksikliğini böylece giderecek

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