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Spor

Beşiktaş'ın gözdesi Dusan Tadic'e Suudi Arabistan'dan teklif

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Şampiyonluk parolası ile başlanan dönemde kadroyu güçlendirmeyi hedefleyen Ahmet Nur Çebi yönetimi, Ajax'tan ayrılan Dusan Tadic için kolları sıvadı.

16 Temmuz 2023 Pazar 00:40 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın gözdesi Dusan Tadic'e Suudi Arabistan'dan teklif
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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, takımın bugün oynadığı hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Augsburg ile 1-1 berabere biten mücadeleden sonra kameralar karşısına geçen Kocadağ, Tadic transferiyle ilgili "Tadic'e teklifimizi yaptık. Ama oyuncuya Avrupa'dan farklı kulüplerden çok ciddi teklifler var. Tadic'in kararını bekliyoruz" dedi.

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre Dusan Tadic transferinde Beşiktaş'a rakip çıktı. Avrupa kulüplerinin de ilgisinin olduğu bilinirken, son dönemlerde transfer piyasasına damga vuran Suudi Arabistan temsilcilerinden bir takım Tadic'i radarına aldı.

AL KHALEEJ'DEN TADİC'E 2 YILLIK KONTRAT

Suudi Arabistan temsilcisi Al Khaleej, Sırp yıldıza transfer teklifinde bulundu. Suudi takım Dusan Tadic'e 2 yıllık kontrat önerdi.

BEŞİKTAŞ ZORLUYOR, KARAR TADİC'İN

Beşiktaş'ın Tadic transferinde şartları zorladığı belirtilirken son kararı oyuncunun vereceği bildirildi.

FENERBAHÇE'YE DE ÖNERİLDİ

Ayrıca Beşiktaş'ın görüşmeler yaptığı 34 yaşındaki futbolcu Dusan Tadic, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Avrupa kulüplerinin de radarında olduğu bilinen Dusan Tadic'in geleceği ile ilgili vereceği karar bekleniyor.

TADIC'İN PERFORMANSI

2018 yılında Southampton'dan 13.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Ajax'a transfer olan Dusan Tadic, geride bıraktığımız sezonda toplam 47 maça çıktı. 34 yaşındaki sol kanat, 13 kez rakip fileleri havalandırırken, 21 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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