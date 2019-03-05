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Beşiktaş'ın gözdesine İtalyan devi talip oldu

Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Tarık Gözüşirin için İnter devreye girdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Almanya’da mevkisinin en iyi genç futbolcuları arasında gösterilen ve Beşiktaş’ın yakın takibe aldığı bilinen Tarık Gözüşirin’den kötü haber geldi. 
 
Tolgay Arslan’ı Fenebrahçe’ye gönderen, Atiba’nın ise 36 yaşına gelmesini hesaba katan Fikret Orman’ın yeni Dorukhan’ları takıma kazandıracağı öğrenilirken, siyah beyazlı kulübün Almanya’da yetenek avına çıktığı Tarık Gözüşirin’i listeye aldığı biliniyordu. Orta sahada 6 numarada oynayan ve Türkiye U17’de 2 kez maçta görev alan Tarık için İnter’in devreye girdiği belirtildi. Herta Berlin’le 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 17 yaşındaki oyuncu için İtalyan devinin 1 milyon Euro teklif ettiği öğrenilirken, Beşiktaş’ın bu rakama çıkmayacağı ifade edildi.
 
Oyun sitili ve tarzıyla Almanların efsane oyuncusu Bastian Schweinsteiger’e benzetilen Tarık Gözüşirin geleceğin en büyük yeteneklerinden biri olarak görülürken, Herta Berlin’in şimdilik oyuncusunu bırakmayı düşünmediği bildirildi.
 
 

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