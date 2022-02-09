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Spor

Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosu açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda evinde Göztepe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ta maçın kamp kadrosu açıklandı.

AA9 Şubat 2022 Çarşamba 20:44 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 20:44
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Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Göztepe ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Georges-Kevin Nkoudou, Gökhan Töre, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Mert Günok ve Valentin Rosier kadroya alınmadı.

Teknik direktör Önder Karaveli'nin belirlediği kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.

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