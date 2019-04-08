Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Nikola Vlasic için transfer açıklaması
CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen ve Beşiktaş'la da ismi anılan Nikola Vlasic'in menajerinden transfer açıklaması geldi.
CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Everton'da olan Vlasic'in menajerinden transfer açıklaması geldi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde önce Hırvat basınında duyurulan, ardından CSKA Moskova başkanı Giner'in, Beşiktaş'ın da ilgilendiğini söylediği Vlasic'in geleceği hakkında menajerinden açıklama geldi.
Nikola Vlasic'in menajeri yaptığı açıklamada, "Vlasic'in Everton'daki geleceği belirsiz. Şu anda her şey olabilir. Vlasic, CSKA Moskova'da kalmak istiyor ama bunun için Everton'la anlaşmalı. Ancak hala bir görüşme yapılmadı. Vlasic, kulübü ve hocasını seviyor. Diğer yandan başka ilgilenen kulüpler de var ama şu anda her şey belirsiz. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
(Futbol Arena)
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