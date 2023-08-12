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Spor

Beşiktaş'ın gündemindeki Junior Messias'ın yeni takımı belli oldu

Milan'dan Ante Rebic transferini gerçekleştiren Beşiktaş'ın İtalyan ekibinden kadrosuna katmak istediği bir başka isim Junior Messias'ın yeni takımı resmen açıklandı.

12 Ağustos 2023 Cumartesi 09:36 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın gündemindeki Junior Messias'ın yeni takımı belli oldu
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Yaz transfer döneminde Milan'dan Ante Rebic transferini gerçekleştiren Beşiktaş'ın Junior Messias ile de ilgilendiği gündeme gelmişti. Hatta oyuncu ile anlaşma sağlandığı ve İtalyan ekibinin ikna edilmesi adına görüşmelerin sürdüğü belirtilmişti. Sonrasında bu transfer konusunda ilerleme kaydedilmezken Junior Messias'ın da yeni takımı resmen açıklandı.

ÖNCE SÖZLEŞME UZATILDI

Milan, Junior Messias'ın şartlı zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşması ile takımdan ayrıldığını açıkladı. Fakat oyuncunun Haziran 2024'te Milan ile sona erecek sözleşmesi, şartlı zorunlu satın alma opsiyonu da göz önünde bulundurarak uzatıldı. Milan, 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinin Haziran 2025'e uzatıldığını açıkladı.

YENİ ADRESİ GENOA OLDU

Genoa, Junior Messias'ı Milan'dan kadrosuna katmayı başardı. İtalyan ekibi, bu transferi şartlara dayalı zorunlu satın alma opsiyonu ile tamamladı.

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