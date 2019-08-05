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Beşiktaş'ın gündemindeki Konoplyanka için Schalke'den resmi açıklama

Schalke 04 Teknik Direktörü David Wagner, Beşiktaş'ın gündemindeki Yevhen Konoplyanka için açıklamalarda bulundu.

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Transferde adı uzun zamandır Beşiktaş ile anılan Yevhen Konoplyanka için Schalke 04 Teknik Direktörü David Wagner'den açıklama geldi.

Alman Sport1'e konuşan Wagner, Ukraynalı yıldızın Herzlake kampına katılmadığını belirtirken ''Takımla kampa katılmadı ama çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Fit kalmaya devam etmek istiyor ve kendisine kulüp arıyor.'' sözlerini kullandı.

Alman kanalı, 29 yaşındaki futbolcunun bu yaz kesin olarak Schalke'den ayrılacağını belirtirken kısa süre içinde geleceğinin netlik kazanacağını duyurdu.

SERDAR ADALI'DAN KONOPLYANKA AÇIKLAMASI

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdar Adalı, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda "Konoplyanka, teknik ekibin aşırı istediği bir isim değil. İlerleyen günlerde önümüze ne gelir, ne çıkar, işin mali kısmınada da ne olur, ona göre karar veririz. Sanırım kendi de bir açıklama yapmış "Beşiktaş'a gitmek istiyorum" diye. Bakarız, önümüze bir gelsin. Şartları da çok önemli. Takım içindeki dengeleri bozmadan bir şeyler yapmak lazım." açıklamasını yapmıştı.

"Konoplyanka ihtimaller arasında var mı?" sorusunu da yanıtlayan Adalı, "İhtimaller arasında var tabii, her futbolcu var. Konoplyanka, Martins Indi var. Hocanın istediği belli noktalar var, önceliğimiz bunlar. Bir an önce de o transferleri yapmak ve bitirmek istiyoruz." demişti.

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