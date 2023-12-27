Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından biri olarak gösterilen Andre Breitenreiter'den siyah-beyazlılar için açıklama geldi.

"SÖZ KONUSU DEĞİL"

Breitenreiter, açıklamasında "Beşiktaş heyecan verici bir kulüp ve teknik direktör adaylarından olmak gururlandırdı. Genel durumun kapsamlı bir analizinden sonra, böyle bir adımın şu anda benim için söz konusu olmadığı sonucuna vardım." ifadelerini kullandı.

KARİYER ÖZETİ

50 yaşındaki teknik adam kariyerinde; TSV Havelse, Paderborn, Schalke, Hannover 96, Zürich ve Hoffenheim'da görev yaptı.

Breitenreiter, Şubat 2022'de Hoffenheim'dan ayrılmasından bu yana takım çalıştırmıyor.