İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2023 Çarşamba / 15 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,4021
  • EURO
    32,6915
  • ALTIN
    1963.2
  • BIST100
    7260.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın gündemindeydi! Andre Breitenreiter'den açıklama geldi
Spor

Beşiktaş'ın gündemindeydi! Andre Breitenreiter'den açıklama geldi

Beşiktaş'ta teknik direktörlük için adı geçen isimlerden biri olan Andre Breitenreiter'den açıklama geldi. Siyah-beyazlıların heyecan verici bir kulüp olduğunu belirten Breitenreiter, 'Böyle bir adımın şu anda benim için söz konusu değil.' dedi. İşte detaylar...

27 Aralık 2023 Çarşamba 18:22 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın gündemindeydi! Andre Breitenreiter'den açıklama geldi
ABONE OL

Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından biri olarak gösterilen Andre Breitenreiter'den siyah-beyazlılar için açıklama geldi.

"SÖZ KONUSU DEĞİL"

Breitenreiter, açıklamasında "Beşiktaş heyecan verici bir kulüp ve teknik direktör adaylarından olmak gururlandırdı. Genel durumun kapsamlı bir analizinden sonra, böyle bir adımın şu anda benim için söz konusu olmadığı sonucuna vardım." ifadelerini kullandı.

KARİYER ÖZETİ

50 yaşındaki teknik adam kariyerinde; TSV Havelse, Paderborn, Schalke, Hannover 96, Zürich ve Hoffenheim'da görev yaptı.

Breitenreiter, Şubat 2022'de Hoffenheim'dan ayrılmasından bu yana takım çalıştırmıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.