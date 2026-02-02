İSTANBUL 8°C / 2°C
2 Şubat 2026 Pazartesi
  • Beşiktaş'ın gündemindeydi! Gabriel Brazao transfer için konuştu
Spor

Beşiktaş'ın gündemindeydi! Gabriel Brazao transfer için konuştu

Kış transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı ekibin transfer gündeminde olan Santos'un kalecisi Gabriel Brazao teklif aldığını doğruladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ2 Şubat 2026 Pazartesi 11:18 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Santos forması giyen Brezilyalı file bekçisi Gabriel Brazao'ya teklif yaptığı öne sürülmüştü.

Brezilya basınından O Povo'nun haberine göre Gabriel Brazao, Beşiktaş'tan teklif aldığını doğruladı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ DOĞRULADI

Santos'un, Sao Paulo'ya deplasmanda mağlup olduğu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki kaleci Beşiktaş'ın teklif yapıp yapmadığı sorusuna, "Evet, teklif geldi. Kararı kulüp yönetimiyle birlikte menajerlerim verecek. Ben burada Santos'a yardımcı olmak ve çalışmak için bulunuyorum. Teklifin ne kadar ilerlediğiyle ilgili bir şey söyleyemem. Bildiğim tek şey teklifin geldiği ve benim odağımın Santos olduğu." ifadelerini kullandı.

Kulübün futbol direktörü Alexandre Mattos, mevcut şartlarda Brazao'nun takımdan ayrılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Mattos, daha önce daha yüksek teklifler aldıklarını hatırlatarak, ancak iyi bir teklif gelmesi halinde masaya oturabileceklerini dile getirdi. "Onunla konuştuk. Şu anda kimse ayrılmayacak, özellikle de sunulan bu teklif seviyesinde. Daha iyi teklifler aldık. Projemiz, ancak iyi bir teklif geldiğinde oyuncuların ayrılması yönünde. Brazao için de durum aynı." şeklinde konuştu.

