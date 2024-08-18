Dış basında yer alan haberlere göre; Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Mikayil Faye, Rennes'e çok yakın. Milan da 20 yaşındaki savunmacı için teklif yapmış fakat istediği sonuca ulaşamamıştı. Sonrasında stopere Pavlovic ve Simic takviyelerini yapan İtalyan ekibinin yarıştan çekilmesiyle birlikte tek rakibi Rennes olan Kara Kartal, Mikayil Faye'yi Fransa temsilcisine kaptırmak üzere.

İspanyol basınındaki haberlere göre; Beşiktaş genç yıldız için 10 milyon euro teklif etti. La Liga devi 15 milyon euroda ısrar edince görüşmler yavaşladı. Araya giren Fransız kulübü Rennes, 10 milyon euro bonservisin yanı sıra 5 milyon euro bonus önerince transferde öne geçti. İddialara göre; taraflar bu rakamda el sıkıştı ve ek olarak Barcelona, anlaşmaya 30 milyon euroluk geri alma maddesi koydu. Sol ayaklı oyuncunun kontrarı 2027'de sona erecek.



Mikayil Faye, sol bekte de görev alabiliyor. Savunmaya mutlaka takviye yapmak isteyen Beşiktaş, oyuncu için girişimlerini sürdürecek. Siyah-Beyazlılar, satın alma opsiyonuyla kiralama modeliyle Katalan ekibiyle ile yeniden masaya oturmak isteyebilir. Mikayil Faye ise süre alabileceği bir takıma imza atmak istiyor.