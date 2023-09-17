Beşiktaş'ın hedefi galibiyet serisini devam ettirmek

Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam oynanacak Trabzonspor maçına çevrildi. Süper Lig'de oynadığı son 18 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor.

Bu sezon oynadığı üç lig maçında Karagümrük ve Sivas'ı yenen, Pendikspor ile berabere kalan Kara Kartal, uçuşunu Karadeniz semalarında da sürdürmek istiyor. Beşiktaş deplasmanda alacağı galibiyetle hem yenilmezlik serisini devam ettirmek, hem de perşembe günü deplasmanda oynanacak Club Brugge maçı öncesinde moral bulmak istiyor.

RAKAMLAR KARTAL DİYOR

Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yapacakları maçla 137. kez karşı karşıya gelecek. 50 yıllık rekabette geride kalan 136 resmi müsabakanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 187 kez fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 153 gol kaydetti. Geride kalan 100 lig maçında siyah-beyazlılar 37, bordomavililer 36 galibiyet aldı, 27 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın attığı 142 gole, Trabzonspor 115 golle karşılık verdi.