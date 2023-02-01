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Spor

Beşiktaş'ın idmanına başkan takibi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi de idmanı takip etti.

IHA1 Şubat 2023 Çarşamba 15:00 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın idmanına başkan takibi
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Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Fatih Karagümrük maçında forma giyen oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer futbolcuların ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması yaparak başladıkları idman, pas çalışması sonrası oynanan minyatür kale ve dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

Bu arada Cenk Tosun'un oğlu Arden Cenk de çalışmayı izledi.

Siyah-beyazlılar, Sivasspor müsabakası hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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