Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nin Grassau kasabasında sürdüren Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında Fransa'nın Strasbourg takımıyla kozlarını paylaşacak.

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

21 Temmuz Cuma günü MGG Arena'da oynanacak olan müsabaka TSİ 17.00'de başlayacak. Karşılaşma, S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

AUGSBURG MAÇI YARIDA KALMIŞTI

Siyah beyazlılar, Almanya'daki ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 1-1 devam ederken, 79. dakikada taraftarların tribünde havai fişek patlatmaları nedeniyle hakem tarafından iptal edilmişti. Beşiktaş ikinci hazırlık maçında ise Macaristan temsilcisi Mezokövesd Zsory'yi 4-0 mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Omar Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar.