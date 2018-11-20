Beşiktaş'ın ilk hamlesi Cenk Tosun! Everton ile anlaşma sağlandı

Cenk Tosun ayrıldıktan sonra golcü sıkıntısından kurtulamayan Beşiktaş'ı yuvasına dönerek rahatlatacak. Bir süredir yönetimin listesinde olan millî futbolcunun ocak ayında kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı.

Geçtiğimiz ara transfer döneminde rekor kırarak 23 milyon avro karşılığında Everton'a transfer olan Cenk, İngiltere'de kendini gösteremeyince teknik direktörü Marco Silva'nın da gözünden düştü. Portekizli teknik adamdan kiralanması için onay olan Everton Kulübü yetkileri, Beşiktaş'la da anlaşmaya vardı.

Eğer bir aksilik olmazsa transferi çok ekonomik görünen yıldız oyuncu yarım sezon Beşiktaş forması giyecek.