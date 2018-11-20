Beşiktaş'ın ilk hamlesi Cenk Tosun! Everton ile anlaşma sağlandı
Taraftarlarla barışmak isteyen yönetim ilk hamlesini Everton'a gönderdiği eski yıldızı Cenk Tosun'u geri almakla yapacak. Hem milli futbolcuyla, hem de İngiliz kulübüyle el sıkışıldı.
Cenk Tosun ayrıldıktan sonra golcü sıkıntısından kurtulamayan Beşiktaş'ı yuvasına dönerek rahatlatacak. Bir süredir yönetimin listesinde olan millî futbolcunun ocak ayında kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı.
Geçtiğimiz ara transfer döneminde rekor kırarak 23 milyon avro karşılığında Everton'a transfer olan Cenk, İngiltere'de kendini gösteremeyince teknik direktörü Marco Silva'nın da gözünden düştü. Portekizli teknik adamdan kiralanması için onay olan Everton Kulübü yetkileri, Beşiktaş'la da anlaşmaya vardı.
Eğer bir aksilik olmazsa transferi çok ekonomik görünen yıldız oyuncu yarım sezon Beşiktaş forması giyecek.
B PLANI MARIO GOMEZ
Cenk, Beşiktaş için "Risk taşımayan transfer" konumunda. Siyah-beyazlılar, bonservis bedeli ödemeden yapacağı bu transfer için sadece Cenk'e Everton'ın ödediği yıllık ücretin yarısını verecek. Bu rakamın da 2,3 milyon avro civarında olması bekleniyor.
Hâlihazırda Love (2,2 milyon avro), Mustafa Pektemek (1,5 milyon avro), Larin (1,5 milyon avro) gibi oyunculara ödenen paralar göz önüne alındığında Tosun için şu anda oluşan şartlar cazip görünüyor. Öte yandan yönetimin olası bir aksilik durumunda B planında Mario Gomez var.
(Türkiye)
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