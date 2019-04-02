Beşiktaş'ın istediği Gerson, Fiorentina'da resmen dökülüyor

2016 yılında Brezilya ekibi Fluminense’den 16 milyon Euro karşılığında transfer edilen ve geleceğe yatırım olarak görülen Gerson, sezon başında Beşiktaş’a gelmeyi reddetmiş yetenekli futbolcu Fiorentina’yı tercih etmişti.

FİKRET ORMAN İYİ Kİ GERSON'U ALMAMIŞ

Gerson transferinde aradan geçen 8 aylık periyod Beşiktaş’ı haklı çıkardı. Talisca’dan sonra ‘10’ numara arayışlarına devam eden ve Roma’dan kiralık olarak istenen Brezilyalı futbolcu Fiorentina’da gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratırken, teknik direktör Stefano Pioli’nin lig biter bitmez oyuncuyu başkent ekibine geri göndereceği öğrenildi.

İLK HAFTA GOL ATTI SONRA UZUN BİR SÜRE BEKLEDİ

Fiorentina formasıyla 30 maçta 2 gol 3 asist yapan 21 yaşındaki genç futbolcu kendisine güvenenleri yanıltırken, Roma’nın önümüzdeki sezon da oyuncuyu kiralık olarak göndereceği belirtildi. Serie A’da 1.haftada oynanan Fiorentina-Cheivo (6-1) maçında 1 gol 1 asist yapan Gerson, 2.golünü ligin 24.haftasında oynanan SPAL karşısında kaydederken, Roma’nın 16 milyon Euro verip aldığı futbolcu karşısında büyük zarar ettiği ifade ediliyor.

Gerson’un Roma ile 2021 yılına kadar kontratı bulunuyor.