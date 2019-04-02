13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5756
  • 6,2578
  • 231.173
  • 95.099
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ın istediği Gerson, Fiorentina'da resmen dökülüyor

Sezon başında Beşiktaş'a imza atması an meselesi olan Gerson, Fiorentina'da resmen dökülüyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

2016 yılında Brezilya ekibi Fluminense’den 16 milyon Euro karşılığında transfer edilen ve geleceğe yatırım olarak görülen Gerson, sezon başında Beşiktaş’a gelmeyi reddetmiş yetenekli futbolcu Fiorentina’yı tercih etmişti.
 
FİKRET ORMAN İYİ Kİ GERSON'U ALMAMIŞ
 
Gerson transferinde aradan geçen 8 aylık periyod Beşiktaş’ı haklı çıkardı. Talisca’dan sonra ‘10’ numara arayışlarına devam eden ve Roma’dan kiralık olarak istenen Brezilyalı futbolcu Fiorentina’da gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratırken, teknik direktör Stefano Pioli’nin lig biter bitmez oyuncuyu başkent ekibine geri göndereceği öğrenildi.
 
İLK HAFTA GOL ATTI SONRA UZUN BİR SÜRE BEKLEDİ
 
Fiorentina formasıyla 30 maçta 2 gol 3 asist yapan 21 yaşındaki genç futbolcu kendisine güvenenleri yanıltırken, Roma’nın önümüzdeki sezon da oyuncuyu kiralık olarak göndereceği belirtildi. Serie A’da 1.haftada oynanan Fiorentina-Cheivo (6-1) maçında 1 gol 1 asist yapan Gerson, 2.golünü ligin 24.haftasında oynanan SPAL karşısında kaydederken, Roma’nın 16 milyon Euro verip aldığı futbolcu karşısında büyük zarar ettiği ifade ediliyor.
 
Gerson’un Roma ile 2021 yılına kadar kontratı bulunuyor.
 

Binali Yıldırım: 319 bin iptal oy var, itiraz edeceğiz, sonuç değişebilir

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

CHP usulsüzlüğü kabul etti, 1700 oy Yıldırım'a geçti

CHP usulsüzlüğü kabul etti, 1700 oy Yıldırım'a geçti

Gözaltına alınan CHP adayı Bucak, adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan CHP adayı Bucak, adliyeye sevk edildi

'İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek'

'İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek'

Üç ilde daha seçime itiraz edildi

Üç ilde daha seçime itiraz edildi

Teröristbaşı Öcalan sempatizanı, HDP-CHP ittifakıyla seçildi

Teröristbaşı Öcalan sempatizanı, HDP-CHP ittifakıyla seçildi

Korkunç görüntüler! Şehre böyle geldi

Korkunç görüntüler! Şehre böyle geldi

AK Parti'nin CHP'den aldığı ilçede CHP'liler birbirine girdi

AK Parti'nin CHP'den aldığı ilçede CHP'liler birbirine girdi

Bu köyden 2 başkan çıktı

Bu köyden 2 başkan çıktı
 

POPÜLER HABERLER

AK Parti´den ´Canımın içi Türkiyem´ klibi

AK Parti´den ´Canımın içi Türkiyem´ klibi

Güney Koreli fotoğrafçı ve blogger'lar Adıyaman’ı fotoğrafladı

Güney Koreli fotoğrafçı ve blogger'lar Adıyaman’ı fotoğrafladı

Google bir uygulamasının daha fişini çekti

Google bir uygulamasının daha fişini çekti

Antalya'da hayvanat bahçesinden 'kurt' kaçtı

Antalya'da hayvanat bahçesinden 'kurt' kaçtı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA